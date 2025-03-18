NCTのマークが、ソロアルバムの先行公開曲『+82 Pressin’（Feat.ヘチャン）』でソウルを象徴する自信を表現する。【写真】色気マシマシ…ダンディなマーク新曲『+82 Pressin’（Feat.ヘチャン）』は、繰り返し響き渡るホイッスルリフとVOXサンプルを活用したベースラインが魅力的なHIPHOP曲だ。マーチングスネアと力強いキックドラム、そしてマークとヘチャンのスピード感あふれるボーカルが融合し、ダイナミックな雰囲気を醸し出