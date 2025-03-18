こんにちは！おでかけわんこ部スタッフのみぃです。群馬県で愛犬と一緒に楽しめるイベント情報が届きました～！ 出典：プレスリリース 【関連記事】愛犬とローソファ専門店「ハーレム（HAREM）」のショールームに行ってきたよ！ペットとの暮らしに低いソファがおすすめの理由とは？ イベント概要 2025年3月22日(土)、群馬県にある「ほうだいぎスキー場」にて、愛犬と雪遊びが楽しめ