18日前引けの日経平均株価は3日続伸。前日比546.71円（1.46％）高の3万7943.23円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1391、値下がりは200、変わらずは43と、値上がり銘柄の割合は80％を超えた。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を70.76円押し上げ。次いでファストリ が62.15円、東エレク が21.70円、ＫＤＤＩ が15.78円、東京海上 が15.44円と続いた。 マイナス寄与度は2.22