今週は、春の古馬牝馬重賞戦線を占う、新たにリニューアルされた重賞、第62回愛知杯（GIII、芝1400m）が中京競馬場で行われる。今年は、オークス6着以来の実戦となるスウィープフィートや、3連勝でスワンS1番人気に支持されたクランフォード、シルクロードS2着のグランテストや、エトヴプレ、コラソンビート、シングザットソング、テイエムスパーダ、イフェイオンといった重賞ウ