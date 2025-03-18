18日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数919、値下がり銘柄数400と、値上がりが優勢だった。 個別ではザインエレクトロニクスがストップ高。エス・サイエンスは一時ストップ高と値を飛ばした。ホクリヨウ、ナカノフドー建設、ツカダ・グローバルホールディング、ＭＩＣ、オーシャンシステムなど29銘柄は昨年来高値を更新。フライトソリューションズ、アセンテック、ｆｏｎｆ