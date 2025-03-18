社会福祉法人ユーカリ優都会は、街づくり企業として高齢者介護及び保育のエッセンシャルワーカー不足という社会問題への取り組みの一環とし、2025年4月に「ユーカリが丘国際福祉専門学校」を開設します。 ユーカリが丘国際福祉専門学校 社会福祉法人ユーカリ優都会は、街づくり企業として高齢者介護及び保育のエッセンシャルワーカー不足という社会問題への取り組みの一環とし、2025年4月に「ユーカリが丘国際福祉専門学