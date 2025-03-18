18日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 6813032.1 25230 ２. 日経ブル２828833.0 271.1 ３. 日経Ｄインバ7247 1.4 12395 ４. 楽天Ｗブル664314.3 29890