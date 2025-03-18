KOKUBO（小久保工業所）は、掃除グッズの「おそうじキューブ」3種と、「ミニグリップクリーナー」2種を発売する。左から：おそうじキューブガンコ汚れ用、同コビリツキ用、同水アカ用「おそうじキューブ」は、四角いキューブ型のスポンジのトップにクリーナー部が付いた掃除グッズ。キューブの下に4本の脚があり、ちょこんと置くと自立する。立てて置くと通気性がよく、衛生的に保管できる。何より、立ち姿がユーモラスだとか。キ