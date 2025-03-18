ダイドードリンコは、今年春夏の新商品として、「いちご杏仁」を3月24日から発売する。「いちご杏仁」は、ひんやり杏仁といちごの甘酸っぱさでさっぱりおいしい味わいに仕上げた。振ってくずして飲んでも、スプーンですくって食べてもおいしい、「とろぷる食感」のデザートゼリー飲料となっている。仕事や勉強の休憩中など、甘いものでリラックスしたいときや、小腹を満たしたいときは「いちご杏仁」で、スイーツのような味わいを