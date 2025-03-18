Image: nikkimeel / Shutterstock.com さよならGoogleアシスタント。Google（グーグル）は、米国時間3月14日、Googleアシスタントがこの世から消えることを発表しました。2025年内にほとんどのスマートフォンで「Gemini」に置き換わり、これにはタブレット、ヘッドホン、車載アシスタントなど、スマートフォンと接続するデバイスも含まれます。ただしRAMが2GB以下のデバイスや、対応するAndr