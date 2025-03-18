「キュキュット ゴシゴシいらずの泡パック」（微香性／オレンジの香り）花王は、4月5日に、食器用洗剤「キュキュット」から、新しい食器洗い習慣（食器にスプレーして水で流すだけのスポンジを使わない方法のこと（同社品内））を提案する「キュキュット ゴシゴシいらずの泡パック」を発売する。高い洗浄力とシンクの食器全体に泡をかけやすいスプレー設計の両立で、“食器にかけて流すだけ（こびりつき汚れは除く）”で、スポンジ