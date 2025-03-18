勝つ者はおもしろいように勝ち、追いすがる者を蹴散らしていく。麻雀、さらには勝負の世界の残酷さが見える一局だった。プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2024-25」、3月17日の第2試合で、赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）が他の3人を跳ね除け、満貫をアガる“王者の単騎ツモ”を見せた。【映像】園田賢、相手を蹴散らす王者のツモチームは＋1000ポイントを超える独走、4選手も3ケタプラスを持つ者ばかりという非の打ち所が