AWDモデルは、わずか4.5秒で時速100kmに到達BYDは東京オートサロン2025でお披露目した『シーライオン7』の事前予約受付を全国のBYD正規ディーラーで開始したと発表した。全国メーカー希望小売価格および仕様の詳細等については4月15日に発表し、同日より販売を開始する。【画像】BYDの日本導入BEVシリーズ第4弾！シーライン7全29枚シーライオン7は、BYDの日本導入BEVシリーズの第4弾となる。海洋シリーズの特徴である、伸びやか