５日、路上テスト中の自動運転ミニバスをチェックする技術者。（貴陽＝新華社記者／向定傑）【新華社貴陽3月18日】中国の自動運転電気自動車（EV）のスタートアップ企業、貴州翰凱斯智能技術（PIXMoving）が開発した自動運転ミニバスが海外市場で急速にシェアを伸ばしている。2022年の生産開始からわずか数年で世界30以上の国・地域に輸出されるようになり、累計で千台以上の注文を獲得、売上高は10億元（1元＝約20円）を超