司法試験の受験指導などを行う塾を運営する会社の元代表が、約6800万円を脱税した疑いで刑事告発されました。東京国税局から刑事告発されたのは、司法試験などの受験指導を行う塾の運営会社「法学館（ほうがくかん）」の西肇元代表（71）です。西氏は、役員報酬を含めた1億円を超える給与収入や、「法学館」の株を売って得た利益など、2021年分の所得あわせて5億7300万円余りを一切申告せず、所得税約6800万円を脱税した疑いが持た