香港のビクトリア湾両岸に広がる風景。（香港＝新華社記者／李鋼）【新華社香港3月18日】中国香港特別行政区政府統計処が17日に発表した2024年の香港域内総所得（GNI、速報値）は前年比7.5％増の3兆4778億香港ドル（1香港ドル＝約19円）で、域内総生産（GDP）の3兆1770億香港ドルを3008億香港ドル上回った。物価変動の影響を除いた実質で5.0％増となった。香港GNIは、香港の居住者が各種経済活動に従事して得た所得の合計を指