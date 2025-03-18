連覇に向けて有利な立場に揺らぎはない。だが、宿敵相手の黒星は常に失望をもたらす。前田大然や旗手怜央が所属するセルティックは３月16日、スコティッシュ・プレミアシップ第30節でレンジャーズに２−３で敗れた。ダービーマッチでの敗戦に、サポーターからは不満の声が寄せられている。立ち上がりに失点したセルティックは、ハーフタイムまでに追加点を献上。後半立ち上がりに前田が１点を返し、74分に旗手のゴールで試合