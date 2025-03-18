現役時代は東京ヴェルディやモンテディオ山形などで活躍した元Jリーガーの林陵平氏が、DAZNで配信された『やべっちスタジアム』最新回に出演。横浜Ｆ・マリノスのFW遠野大弥の鮮烈弾を絶賛した。横浜は３月16日、J１第６節でガンバ大阪とホームで対戦し、２−０で快勝。この試合で先制ゴールを挙げたのが、今季新加入の遠野だ。20分、ヤン・マテウスからの斜めのパスを敵陣中央で受けた遠野がドリブルを開始。一瞬の加速で相