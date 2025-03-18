パリ五輪のバドミントン女子ダブルスで松山奈未とペアを組み、銅メダルを獲得した志田千陽（ともに再春館製薬所）に新たな援軍が加わった。健康製品等を扱うＴＥＮＴＩＡＬ社は１８日、志田とコンディショニングサポート契約を締結したと発表。同社は「リカバリーウェア『ＢＡＫＵＮＥ』シリーズなどＴＥＮＴＩＡＬ製品の提供をはじめ、長距離移動時の健康課題や睡眠課題のサポートを行うことで志田選手のさらなる挑戦と活躍を