秋篠宮家の長男悠仁（ひさひと）さま（１８）は１８日、筑波大付属高校（東京都文京区）の卒業式に出席された。悠仁さまは午前８時１５分頃、式に先立ち校内で取材に応じ、報道陣から高校生活の感想を問われると「授業や課外活動など充実した３年間を過ごすことができました」と述べられた。その上で「先生方や友人たちを始めとするお世話になった方々に深く感謝申し上げます。忘れられない友達を作ることができたと思います」