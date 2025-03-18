瀬戸内地方は、高気圧に覆われて晴れています。ただ、午後は気圧の谷が通過するため、各地で雲が広がるでしょう。夕方ごろはにわか雨や雷雨があり、岡山県北部では雪の降る所もありそうです。また、海沿いでは風がやや強まるでしょう。日中の最高気温は11度から12度くらいで、17日と同じかやや高い予想です。 19日は寒気の影響を受ける見込みです。午前中は雲が広がりやすく、明け方にかけては海沿いでもにわか雪があるでしょう。