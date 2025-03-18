中国電力ネットワークによりますと、きょう(18日)、午前10時50分ごろから、総社市内で停電が発生しているということです。 午前11時15分現在、停電原因を調査中で、復旧は発生後３時間以内を目指すということです。 刑部10戸未満小寺約490戸総社10戸未満福井約190戸門田約80戸