俳優の高橋英樹（81）が、妻の美恵子さん（76）と51回目の結婚記念日ディナーを満喫する様子を披露し、反響を呼んでいる。【映像】夫婦の水着ショットや結婚記念日ディナーの料理（複数カット）これまでにも、自宅で遊ぶ孫の写真や夫婦でのディナーデートの様子など家族との日々を発信してきた高橋。去年10月には、ハワイの海を楽しむ水着ショットをアップし、「奥様の年齢を考えると信じられないスタイルの良さですね〜 モ