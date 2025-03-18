朝鮮半島付近の低気圧が発達しながら西日本に進み、別の低気圧が紀伊半島付近で発生するという、「二つ玉低気圧」の天気図になってきました。きょう18日は、西〜東日本では所々で雨や雪が降り、雷を伴う所もあるでしょう。落雷や突風などに注意してください。また、西日本では暴風に警戒してください。今後、2つの低気圧は、日本の東海上で一つにまとまって発達する見込みで、西〜東日本の上空約5500メートルには、今の時季として