◆第９７回センバツ高校野球大会第１日▽１回戦柳ケ浦―二松学舎大付（１８日・甲子園）高校球児の“春の祭典”が開幕。オープニングゲームでは、甲子園のスピードガンが不具合により、表示されない事態が発生した。試合前に「スピードガンの点検を行っております」とのアナウンスがあり、試合は３回を終わって、まだ復旧されていない。第３試合では健大高崎（群馬）の最速１５８キロを誇る今秋ドラフト候補右腕・石垣元