Zaheer Kachwala[１７日 ロイター] - オランダの調査会社ニューズーは１７日、家庭用ゲーム機が２０２７年までゲーム機市場をけん引する可能性が高いと発表した。発売予定製品には米ゲームソフト大手テイクツー・インタラクティブ・ソフトウエアの「グランド・セフト・オートＶＩ（ＧＴＡＶＩ」があることに加え、任天堂の家庭用ゲーム機「ニンテンドースイッチ」の後継機「ニンテンドースイッチ２」も控えている。いずれも好