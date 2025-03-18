久々に通帳記帳をしたときに、「為替手数料」や「未利用口座管理手数料」を引かれていたというケースがあります。口座から引かれる手数料にはさまざまな種類がありますが、なぜ手数料が引かれたのか気になる方もいるでしょう。 今回は、為替手数料や未利用口座管理手数料とは何か、また手数料が無料になるケースなどについてご紹介します。 為替手数料とは 為替手数料は、日本円をアメリカドルやユ&#125