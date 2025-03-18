タレントのヒロミ（60）が18日、日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）に生出演。昨年12月9日に膀胱（ぼうこう）がんのため77歳で亡くなった小倉智昭さんについて言及した。 前日17日、小倉さんのお別れの会が東京・南青山のブルーノート東京で営まれた。仕事仲間や関係者ら約700人が参列した。小倉さんとの思い出を問われたヒロミは「小倉さん射撃をやっていて、射撃をやめられる時に、小倉さんが使っていた物を、“も