奥入瀬(おいらせ)渓流沿いに建つ唯一のリゾートホテル「星野リゾート 奥入瀬渓流ホテル」は、4月24日〜5月30日までの期間、木・金曜日チェックイン限定で「おいらせ新緑パワーチャージ旅」(4万4,000円 ※宿泊料金別)を提供する。 幻の滝「双竜の滝」で心身を解放する「パワーチャージ瞑想」奥入瀬渓流では、例年4月上旬から5月になると渓流沿いの木々が徐々に芽吹き、赤みを帯びるカツラや萌黄色(もえぎいろ)に輝くブナなど、100種