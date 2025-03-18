オークションに貴重な品物が続々出品コロナ禍が始まった2020年頃から、ネットオークションやフリマサイトに、これまではなかなかお目にかかれなかった極めて貴重なヴィンテージ玩具や漫画家の原画が、かなりの頻度で出品されるようになったと、コレクターの間で話題になっている。コロナウイルスが5類になった2023年からはその勢いが加速していると、サイン色紙コレクターのT氏は言う。【写真】ネットオークションで2600万円で落