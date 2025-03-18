【Re:ゼロから始める異世界生活 レム AxA -Aquarius- 1/7スケールフィギュア】 予約期間：3月18日～5月22日 2026年4月 発売予定 価格：23,650円 デザインココは、フィギュア「Re:ゼロから始める異世界生活 レム AxA -Aquarius- 1/7スケールフィギュア」を2026年4月に発売する。予約期間は5月22日まで。価格は23,650円。 本製品は、アニメ「Re: