【Team TOYO TIRES DRIFT トヨタ GRカローラ】 3月19日17時より予約開始 2025年7月上旬～8月下旬 発売予定 価格：1,400円 ラナ エンタテインメントは、ミニカー「Team TOYO TIRES DRIFT トヨタ GRカローラ」を応援型通販サイト「サポルト」にて3月19日17時より予約受付を開始する。発売は2025年7月上旬～8月下旬を予定し、価格は1,400円