テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が12日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』に出演。同日に放送されたテレビ東京系トークバラエティ『あちこちオードリー』(毎週水曜23:06〜)の裏話を明かした。佐久間宣行氏○放送前日に「明日のオンエアでちょっとトラブルが…」同番組には、ジャングルポケットの太田博久、トム・ブラウンの布川ひろき、みちお、こたけ正義感がゲスト出演。佐久間氏は