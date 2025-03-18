秋篠宮家の長男・悠仁さまは18日、筑波大学附属高校を卒業されました。18日午前8時半前、悠仁さまは筑波大学附属高校の卒業式に先立ち、取材に応じられました。――悠仁さま、卒業おめでとうございます。「ありがとうございます」――高校生活はいかがでしたか？「はい、授業や課外活動など、充実した3年間を過ごすことができました。また、忘れられない思い出も作ることができました。先生方や友人たちをはじめとする、お世話にな