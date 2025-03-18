【ワシントン＝淵上隆悠】米国のトランプ大統領は１７日、自身のＳＮＳで、ロシアのプーチン大統領との電話会談を米東部時間１８日朝（日本時間１８日夜）に行うと明らかにした。トランプ氏は「最終合意に向けて多くの要素で同意したが、まだ（やるべきことが）たくさん残っている」とした上で、「プーチン氏との電話がとても楽しみだ」と述べた。会談では、米国が提案し、ウクライナが同意した３０日間の即時停戦案が議論され