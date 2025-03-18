【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、ＢＬＡＣＫＰＩＮＫ（ブラックピンク）のロゼが世界的ポップスターのブルーノ・マーズとコラボしたシングル「ＡＰＴ．」が米ビルボードの最新のメインシングルチャート「ホット１００」で前週と同じ６位を記録し、２１週連続ランクインした。ビルボードが１７日（現地時間）、公式ＳＮＳで伝えた。「ＡＰＴ．」は昨年１０月にホット１００で初登場８位を記録後、順位がゆっくり下がっ