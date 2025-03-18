【モデルプレス＝2025/03/18】スターバックス コーヒー ジャパンは、スヌーピーら個性豊かな仲間たちによる世界的ニュースペーパーコミック・PEANUTSとのコラボレーションを2025年3月25日（火）よりスタート。オリジナルビバレッジやフード、グッズを展開する。【写真】PEANUTS＋STARBUCKSコラボレーション第3弾ラインナップ◆スタバ×PEANUTSコラボ第3弾日本では、第3弾となる今回のコラボレーションは、“Kindness”（相手を想う