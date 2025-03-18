【マガツキ】 10月 発売予定 価格：22,000円（税込） コトブキヤの美少女プラモデル「フレームアームズ・ガール」シリーズのキャラクターたちがスケールフィギュアになって展開中。その第2弾「マガツキ」が3月18日より予約受付が開始された。 ToMo氏デザインによるフレームアームズ「マガツキ」を、駒都えーじ氏による