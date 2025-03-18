【モデルプレス＝2025/03/18】女優の山田愛奈が出演する飲料水のWEB動画「これ、ゼロ！？突撃インタビュー」篇（15秒）が、3月24日より配信開始。オリエンタルラジオの藤森慎吾との共演を振り返った。【写真】山田愛奈のNo.1キャバ嬢姿◆山田愛奈、藤森慎吾のサポートで緊張和らぐ本動画は、本商品を飲んだ山田のリアルな感想や驚きの表情を、藤森が街頭インタビューで引き出すWEB動画となっている。藤森との撮影を振り返り、山田