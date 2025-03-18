イスラエル軍が、パレスチナ自治区ガザに対し大規模な攻撃を行い、これまでに少なくとも131人が死亡しました。ハマスは、イスラエルが「停戦を一方的に破棄した」との認識を示していて、事態の激化が懸念されます。【写真を見る】【速報】イスラエル軍、ガザに対して大規模攻撃少なくとも131人死亡戦闘再開の懸念高まるイスラエル首相府は先ほど、声明を出し、ネタニヤフ首相がガザに対して「強硬な行動」を取るよう軍に指示し