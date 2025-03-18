江永県蒲尾村にある女書の保護や発展などを担う文化施設「女書生態園」で、女書で「福」の字を書く女書伝承人の胡欣（こ・きん）さん。（２０２０年１月１６日撮影、永州＝新華社記者／柳王敏）【新華社長沙3月18日】中国湖南省永州市江永県の瀟（しょう）水流域に伝わる「江永女書」は世界で唯一の女性文字として、長い間神秘のベールに包まれてきた。元来、地元女性の間だけで伝承された「女書」とその文化に深く根ざした「