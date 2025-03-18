このお話は、著者・ほや助(@hoyahoyasuke)さんの実際の体験談にフェイクを入れて描かれています。大学生だったほや助さんは、ドラッグストアでアルバイトをしていました。まわりの人に恵まれ「快適なバイト先だ」と感じています。ところが、最近買い物に訪れるようになった男性客について、ほや助さんは苦手意識を感じていました。その理由とは…。『お客様はストーカー』第2話をごらんください。 ©hoyahoy