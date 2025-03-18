18日未明、愛知県一宮市の住宅で火事があり、焼け跡から2人の遺体が見つかりました。警察と消防によりますと午前1時半ごろ、愛知県一宮市大志で「火が見えます」と近くに住む男性から119番通報がありました。火はおよそ1時間半後に消し止められましたが、火元とみられる木造2階建ての住宅と隣接する児童館の物置が全焼しました。焼け跡からは年齢と性別が分からない2人の遺体が見つかりました。この住宅には85歳の女性と