三重県菰野町に住む80代の女性が2000万円をだまし取られた事件で、警察は18日、現金をだまし取ったとして29歳の男を詐欺の疑いで逮捕しました。逮捕されたのは、愛知県一宮市に住む無職の本間貴教容疑者(29)です。警察によりますと本間容疑者は何者かと共謀し、去年3月18日に菰野町の80代女性に電話をかけ、息子を名乗って「女性を妊娠させて、相手の父親とけんかになり、ケガをさせたので訴えられるかもしれない。慰謝料で1850万