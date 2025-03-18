ガクミカ取材班のリーダー「ミーキャップ」です！学生ライターが気になる企業を取材する「会社探訪ログ」に福岡大学から初参戦。2年のみうさんと1年のオオワキさんがFBS福岡放送を訪ねました。取材に応じていただいたのは編成部の藤谷拓稔さん、報道部の尼崎拓朗さん、人事部の小林英二さん。番組制作や報道の裏側などいろんな話を聞いてきてくれましたよ。まずは、みうさんのリポートをどうぞ！まず始めに、私が取材する前から