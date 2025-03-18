第四北越銀行、群馬銀行「2024年 メインバンク」調査総貸出金で国内22位の第四北越銀行（5兆4,551億円、 2024年3月期）と同17位の群馬銀行（6兆3,641億円、同）が3月17日、経営統合の検討に入ったことがわかった。両行が、「経営統合を含めた経営戦略について検討を行っている」と同日、発表した。東京商工リサーチ（TSR）のデータベースに基づく2024年のメインバンク取引社数は、第四北越銀行（全国12位、1万7,860社）は新潟