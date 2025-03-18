安田大サーカスのクロちゃんが１７日、日本テレビ系「大悟の芸人領収書」で、元恋人のリチさんに対するまさかの行為を告白。スタジオがドン引きした。クロちゃんは１６３万円の領収書を提出。この見覚えのある数字は、そう、リチさんへプロポーズした際に購入した高級指輪の値段だった。クロちゃんは現物も持参。昨年１０月にこの番組に出た際に、千鳥の大悟から、もう少しリチさんのやりたいこと、行きたい場所を聞いて合わ