東京ドームでの開幕戦を目前に控え、過熱の一途をたどる大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希の日本人トリオを中心としたドジャース報道。 “日本化”が進む名門球団に、現地ロサンゼルスのドジャースファンは何を思う……？ 【画像】ロサンゼルスの街で見ることができる大谷選手の巨大壁画 大谷の一挙手一投足がニュースになる異常事態 3月18日から東京ドームで開催されるロサンゼルス・ドジャӦ