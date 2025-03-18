ドジャース一塁コーチのクレイトン・マクラフは、大谷が「俊足」で「ストライドが大きい」ことは知っていたというが、彼がこの強みを試合に持ち込むことにこれほど貪欲だったことは24シーズンまで知らなかったという。脚力だけではない、大谷の非凡な盗塁術とは？ 【画像】二刀流復帰で大谷翔平の盗塁は減る？ 現地のドジャース番記者が綴った『SHOーTIME 3.0 大谷翔平 新天地でつかんだワ&#12540