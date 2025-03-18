花粉がピークを迎え、耳鼻科が混み合うこの季節、スキマ時間で受診できる「オンライン診療」の利用者が急増中だという。診察料は直接受診より約1000円高いが、処方薬は自宅に届き、病院での待ち時間や移動負担を減らせる利点がある。一方、向精神薬を不適切に処方する例も発覚しており、厚労省は規制強化を検討している。花粉症のオンライン受診が全国的に拡大東京・千代田区のクリニックフォア飯田橋では、医師がパソコンに向かっ